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Украине предрекли "темные" времена

Киев тянет страну в прошлое, а не в будущее

Украинская власть ведет страну в Европу, но это "темная Европа" 30-х годов прошлого века. Так охарактеризовал политику Киева кандидат в президенты Украины от фракции "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул.

В эфире телеканала "НАШ.МАКСІ-ТВ" Вилкул заявил, что "европейские интеллектуалы", такие, как спикер Верховной рады Андрей Парубий, подчеркивают, что "Украина – цэ Европа". Однако та Европа, в которую погружается страна, больше похожа на нацистскую Германию, а не на современный Евросоюз.  

В феврале этого года украинский парламент внес в Конституцию страны поправки, закрепляющие курс Незалежной на вступление в Европейский союз и НАТО. 

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. В предвыборной гонке наивысшие рейтинги у действующего главы государства Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и независимого кандидата актера Владимира Зеленского.

Валентина МАЙОРОВА
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