Победа Зеленского лишит президента Украины реальной власти

Протестные настроения доведут страну до парламентской республики

Политические силы, реально управляющие Незалежной последние десятилетия, постараются всеми способами ограничить полномочия Владимира Зеленского в случае его победы на выборах президента. Так считает депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

"Скорее всего, это будет попытка проведения конституционной реформы, ограничение его полномочий вплоть до представительских функций и переход к чисто парламентской республике с сильным премьер-министром", - считает нардеп.

При этом в случае победы Петра Порошенко или Юлии Тимошенко будет обратная ситуация: сохранение модели "полномочный президент и слабый парламент" и попытка еще большей узурпации власти, заявил Килинкаров в интервью НСН.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что победа шоумена Зеленского вполне вероятна. За две недели до выборов за него готовы голосовать около 30% населения страны, тогда как за его ближайших соперников – Порошенко с Тимошенко – вдвое меньше. Такая ситуация легко объяснима, считает Килинкаров. Зеленский стал строкой "против всех", которую исключили из бюллетеней.

"Это протестный электорат, который путем голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости", – пояснил нардеп.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.