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Победа Зеленского лишит президента Украины реальной власти

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Протестные настроения доведут страну до парламентской республики

Политические силы, реально управляющие Незалежной последние десятилетия, постараются всеми способами ограничить полномочия Владимира Зеленского в случае его победы на выборах президента. Так считает депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. 

"Скорее всего, это будет попытка проведения конституционной реформы, ограничение его полномочий вплоть до представительских функций и переход к чисто парламентской республике с сильным премьер-министром", - считает нардеп.

При этом в случае победы Петра Порошенко или Юлии Тимошенко будет обратная ситуация: сохранение модели "полномочный президент и слабый парламент" и попытка еще большей узурпации власти, заявил Килинкаров в интервью НСН.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что победа шоумена Зеленского вполне вероятна. За две недели до выборов за него готовы голосовать около 30% населения страны, тогда как за его ближайших соперников – Порошенко с Тимошенко – вдвое меньше. Такая ситуация легко объяснима, считает Килинкаров. Зеленский стал строкой "против всех", которую исключили из бюллетеней.

"Это протестный электорат, который путем голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости", – пояснил нардеп.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. 

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Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Николай ВИКТОРОВ
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