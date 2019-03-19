Кандидат в президенты всерьез испугался за процесс голосования

У действующего главы Незалежной Петра Порошенко появилась очередная навязчивая идея. Совсем не удивительно, что фигурирует в ней Россия.

Не оставляющий надежду остаться у руля этой весной политик обвинил Кремль во вмешательстве во внутренние дела его страны. Президент заявил, что руководство соседнего государства попытается встать на пути к его цели 31 марта, в день выборов. Он отметил занимательную тенденцию: якобы "патриотизм и здравый смысл украинцев" взял верх, что в Москве непременно воспринимается в штыки.

"Поэтому из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Очень нужна Кремлю украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а попытка сорвать выборы",

– заявил пан Порошенко на совете регионального развития Ивано-Франковской области, передает "Интерфакс-Украина". В своей "обличающей" речи президент-параноик не смог удержаться и не упомянуть о российском коллеге Владимире Путине.

"[Он] хочет очернить и унизить в наших глазах все, что было сделано – расколоть и разорвать наше единство",

– заверил Петр Алексеевич, пообещав, что в ближайшие пять лет он займется строительством новой страны.

Выборы украинского лидера пройдут 31 марта. На главное кресло Незалежной претендуют десятки кандидатов. Фаворитом президентской гонки является актер Владимир Зеленский, от которого серьезно отстает "конфетный магнат", нынешний руководитель Петр Порошенко. Замыкает тройку лидеров "газовая принцесса", возглавляющая " "Батькивщину" Юлия Тимошенко.