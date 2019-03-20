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Тимошенко сняла обручальное кольцо

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
На отсутствие у замужней дамы важной детали обратили внимание наблюдательные подписчики

Сменившая образ женщины с косой на имидж бизнес-леди или строгой учительницы Юлия Тимошенко в последнее время на публике появляется без символа семьи, любви и верности. Невооруженным глазом видно, что лидер "Батькивщины" избавилась от обручального кольца, хотя официально она в стане замужних барышень. 

Ее супруг – Александр Тимошенко, предприниматель, владелец птицефабрики и основатель двух компаний по производству оборудования для медучреждений. Вот уже 40 лет он подставляет мужское плечо бывшему премьер-министру Украины. 

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

Отсутствие кольца на безымянном пальце правой руки продемонстрировано в видео, где Тимошенко покупает сосиску на заправке. Нет его и на кадрах, где "леди Ю" пьет чай с переселенцами из Донбассе.   

К слову, и в других постах, размещенных в аккаунтах соцсетей участницы президентской гонки, отчетливо видно, что "газовая принцесса" стесняется атрибута, который подтверждает семейный статус. А это наталкивает на определенные мысли.

 

 

Кстати, слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана поползли после наблюдений внимательных подписчиков. В случае Тимошенко тоже фигурируют интернет-пользователи. Именно они первыми обратили внимание на недостающую деталь в образе теперь уже женщины без косы.

"Почему замужняя дама без кольца?",

задаются вопросом авторы одного Telegram-канала. 

Юлия Тимошенко – кандидат на пост украинского президента. В рейтинге, согласно соцопросам, она замыкает тройку лидеров, отставая от действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Выборы в Незалежной назначены на 31 марта. 

Ксения АНДРЕЕВА
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