Кроме 24 граждан "страны-агрессора", других "отказников" нет

Российский паспорт и февральский закон явились причинами, по которым Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не согласилась зарегистрировать представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Они не будут наблюдать за ходом выборов на Украине, которые назначены на 31 марта.

Всего от своих прямых обязанностей отстранены 24 человека, сообщает УНИАН. Россиянам отказали с формулировкой: мол, Киев лишил статуса международного наблюдателя граждан государства-агрессора и оккупанта, коим в Незалежной считают РФ. Они не могут следить за ситуацией на президентских выборах, заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Остальные наблюдатели от ОБСЕ прошли регистрацию. Персонами нон-грата объявлены лишь россияне. Эту информацию подтвердили в БДИПЧ.

"ЦИК отказался аккредитовать российских наблюдателей",

– цитирует пресс-секретаря бюро Томаса Раймера ТАСС.



Закон, на который опирается ЦИК Украины, президент Петр Порошенко утвердил меньше месяца назад. Это документ под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине".