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Зеленский накануне выборов пообещал украинцам вернуть Крым и "мощную армию"

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Фаворит президентской гонки будет ориентироваться на волю западных кураторов

Одну из главных бед, о которой еще Гоголь писал, правда, говоря о России, намерен победить актер Владимир Зеленский. Речь идет, конечно же, о дорогах. Другая проблема, упомянутая великим писателем, увы, пока неразрешима. 

Также в его предвыборном сценарии прописаны "мощная армия", "сильная дипломатия", урегулирование конфликта на востоке Украины и "возвращение Крыма" – куда ж без данного обещания. На него делает ставку каждый угодный Западу кандидат. Кстати, на их волю будет ориентироваться Зеленский, когда дойдет до диалога с Россией. 

"На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры",

заявил шоумен в интервью изданию "Новое время", предупредив, что "никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может".

Среди первостепенных задач, решением которых он займется на посту президента Незалежной, фигурируют также привлечение иностранных инвестиций, борьба с коррупцией (здесь он тоже не претендует на новаторство) и "интеграция в НАТО" через референдум. 

Выборы украинского лидера назначены на 31 марта. На главный пост страны претендуют десятки кандидатов, которые, судя по результатам соцопросов, значительно отстают от Зеленского. Второй в президентской гонке – действующий руководитель Незалежной Петр Порошенко. Третья – Юлия Тимошенко. 

Ксения АНДРЕЕВА
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