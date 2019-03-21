Лидер Незалежной все никак не может оторваться от поребрика и лесов Московии

Штаб кандидата на высший пост в стране действующего президента Украины Петра Порошенко невольно, а может, и сознательно, обманывает его электорат. Выяснилось, что в предвыборных брошюрах лидера нации о направлениях перспективного развития метрополитена Харькова была размещена фотография подземки Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил автор снимка Александр Попов в своем Facebook. По его словам, фотография сделана восемь лет назад во время строительства станции "Обводной канал". Из брошюры пана Порошенко следует, что мы видим на снимке станцию "Державинская".

"На фото изображен финиш ТПМК для наклонного хода, так как станция в Санкт-Петербурге глубокого заложения. А вот станция в Харькове – мелкого. Ну право, какие мелочи, подумаешь наврал своим избирателям в очередной раз", – написал Попов.

При этом он порадовался за харьковских метростроителей и выразил надежду на то, что его фотография поможет им что-нибудь построить.

Часть комментаторов посмеялись над ляпом порошенковских штабистов, другие предложили Попову или пойти в суд, или подбросить информацию для ярого оппонента украинского президента журналиста Анатолия Шария, иные увидели закономерность в действиях главы Незалежной (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Типичный политик, типичный конфетный директор", "Слава пришла откуда не ждали. Героям слава 😁 ", "В одной выдуманной стране придумали символику, оказавшуюся хазарской тамгой, придумали историю, оказавшуюся ворованной, а теперь еще придумали религию, оказавшуюся брендом производителя пылесосов. А вот метро".

Сам Петр Алексеевич, инспектируя на днях столичную подземку, обвинил Россию в том, что она с 2014 г. "затормозила и планы развития киевского метро".

Еще ранее, в феврале, в интернете обратили внимание, что штаб пана Порошенко "содрал" лозунги, которые были использованы Владимиром Путиным в 2012 г., а также "Единой Россией": "Кандидатов много – президент один!" и "Реальные дела, а не пустые обещания".

Порошенко та "Солідарність" позичили слоган в "Єдиної Росі". pic.twitter.com/5mGRSIBCZN — Під Куполом Верховної Ради (@PidkupolomVR) 7 февраля 2019 г.

Для сравнения были размещены соответствующие фотографии пользователями Irisha Vinnitskaya и "Под куполом Верховной рады".

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.

Вообще, "шоколадный король" в последние годы, вводя регулярно антироссийские санкции, постоянно жалуется, что из-за... экономической блокады Москвы в отношении Киева, Украина то там отстает, то сям не получает. Одновременно пан Порошенко говорит "остаточное прощавай" Российской Империи, заверяет "наших северных соседей "за поребриком"" о достатке в соборной соли и спичек, отправляет "ласкового мишку" в "сказочный лес".