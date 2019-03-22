Накануне президентских выборов на Украине начались споры о судьбе нацменьшинств

Закон, запрещающий использование русского языка, не нужен Незалежной. Об этом заявил кандидат на пост главы государства, актер Владимир Зеленский. По его мнению, жители страны и так предпочитают говорить на мове, а русский и языки других народов, проживающих на Украине, и сами скоро забудутся.

"Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить по-украински", – заявил Зеленский.

Самый популярный кандидат в президенты напомнил в интервью зарубежным СМИ, что украинский язык по Конституции имеет статус государственного. Однако в том же законе прописано, что Киев должен способствовать сохранению и языков национальных меньшинств. Но нынешние власти Незалежной это обязательство не выполняют.

"Не надо давить русский язык", – подчеркнул Зеленский.

В настоящее время в Раде находится новый законопроект о государственном языке, который предполагает использование национального языка во всех сферах жизни.

"Все газеты должны быть на украинском, … в театре - выступление на украинском",

– привел примеры глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович. В эфире телеканала NEWSONE он пояснил, что новый закон предусматривает "тотальную украинизацию" во всех общественных местах, что нарушает права и свободы граждан.

"Заставлять людей, которые разговаривали на русском, читали и смотрели фильмы на русском, искусственно украинизироваться – это нарушение законов", – цитирует RT депутата.

Ранее кабмин Украины представил новый закон об образовании, согласно которому русскоговорящие дети с 5 класса переводятся на обучение исключительно на украинском языке.