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Новая редакция языкового закона на Украине дискриминирует русский

Фото: www.globallookpress.com
Кабмин придумал очередную уловку для миллионов русскоязычных граждан Незалежной

Правительство Украины одобрило на сегодняшнем заседании законопроект "О полном общем среднем образовании" и направило его для принятия в Верховную раду.

"Мы предлагаем три модели, которые обнародуем по результатам консультаций относительно закона "Об образовании", рекомендаций Венецианской комиссии и, главное, утверждения нашей основной идеи – не может быть гражданин Украины, который не владеет свободно государственным языком",

цитирует УНИАН министра образования и науки Украины Лилию Гриневич.

Так, первая модель предусмотрена для коренных народов Незалежной, не имеющих собственной языковой среды и государства, которое бы развивало язык. В данном случае предлагается преподавание с 1-го по 11-й (12-й) класс на языке коренного народа параллельно с обучением на мове. Это может коснуться, в частности, караимов, которые проживают на Западной Украине.

Вторая модель относится к нацменьшинствам с языками Евросоюза. Она предполагает преподавание в 1-4 классах на языке нацменьшинства, а украинский будет изучаться как предмет. В 5-м классе не менее 20% общего учебного процесса должно быть на мове с ежегодным увеличением до не менее 40% в 9-м классе. В 10-11 классах украинский язык должен занимать не менее 60% учебного времени.

Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев

А вот миллионов русскоязычного населения Незалежной касается именно третья модель, ориентированная на нацменьшинства (сей абсурд давно уже не удивляет коренных русских украинцев, саркастически смеявшихся над проблемами прибалтийских русских до 2014 г.) с другими языками.

Согласно этой модели, нацменьшинства, которые принадлежат к одной с украинским языковой семье, смогут учиться на родном языке в начальной школе, изучая параллельно мову. С 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет вестись на государственном языке.

Новый законопроект кабмин разработал после скандала, разгоревшегося из-за принятия на Украине закона "Об образовании" осенью 2017 года. Согласно этому документу с 2020-го все обучение в стране должно перейти на украинский язык. Венецианская комиссия Совета Европы подвергла критике сей закон, указав на нарушения прав национальных меньшинств и обязав Киев внести поправки, дабы избежать дискриминации по языковому принципу.

Постмайданную редакцию украинского закона "Об образовании" также раскритиковали Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Самую жесткую позицию в данном вопросе заняла Венгрия, поскольку в Закарпатской области Украины до недавнего времени проживало около 150 тысяч этнических венгров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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