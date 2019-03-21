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Западную Украину ждет судьба Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная перестает решать проблемы, которые когда-то "приговорили" Советский Союз

Сепаратистские настроения овладевают умами жителей Западной Украины, что может вылиться в создание народных республик по примеру Донбасса. С таким мнением выступил сегодня в Москве российский политтехнолог Алексей Ситников.

Он предполагает, что на фоне нарастающего недовольства сложившейся ситуацией в стране население западных областей может потребовать отделения от центральной власти по аналогии с распадом СССР.

"Такое ощущение, что не видно в зоне той территории, которая сейчас является Украиной, я не исключаю шансов, что Западной Украине через какое-то время надоест… Это может привести к формированию на Западной Украине фактически такого же процесса, как произошел на Востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился на Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить",

цитирует "ПолитНавигатор" эксперта с пресс-конференции.

По словам политтехнолога, у западных украинцев может появиться желание разрешить накопившиеся вопросы старым способом.

"В том формате, в котором существовал Советский Союз, многие игроки уже не видели решения, им проще было разделить, чем решать и договариваться дальше", – сказал Ситников.

Напомним, в сентябре прошлого года в закарпатском местечке Берегово разгорелся скандал с массовой выдачей венгерских паспортов местным этническим венграм в консульстве, собственно, Венгрии. Тогда осенью Киев и Будапешт обменялись "любезностями", выслав консулов.

При этом губернатор Закарпатья Геннадий Москаль в ноябре заявил, что после дипломатического скандала между Украиной и Венгрией ситуация с выдачей венгерских паспортов в Закарпатской области никак не изменилась. Дело в том, что украинские венгры проторили дорожку к заветному гражданству через границу, тратя на осуществление мечты всего каких-то семь минут.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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