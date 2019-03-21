Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Фото: www.globallookpress.com
Первыми документы получат госслужащие и пенсионеры

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса. По предварительным данным, начало процедуры намечено на апрель. Об этом сообщил военкор Семен Пегов со ссылкой на свои источники в Народном Совете ДНР и в силовых структурах Республики.

"В первую очередь паспорт РФ получат госслужащие, а также пенсионеры", – цитирует портал "Русская весна" журналиста.

По его словам, российские документы дончане смогут получить в рамках проекта упрощенной системы предоставления гражданства для соотечественников. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.

"В настоящее время на территорию (Донбасса) уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идет ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО (Республика Южная Осетия – ред.), – пока что не уточняется", – добавил Пегов.

Напомним, одобренный Путиным закон позволяет, в том числе, принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей