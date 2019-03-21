Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Первыми документы получат госслужащие и пенсионеры

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса. По предварительным данным, начало процедуры намечено на апрель. Об этом сообщил военкор Семен Пегов со ссылкой на свои источники в Народном Совете ДНР и в силовых структурах Республики.

"В первую очередь паспорт РФ получат госслужащие, а также пенсионеры", – цитирует портал "Русская весна" журналиста.

По его словам, российские документы дончане смогут получить в рамках проекта упрощенной системы предоставления гражданства для соотечественников. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года.

"В настоящее время на территорию (Донбасса) уже завезли порядка полумиллиона бланков. Идет ли речь о внутренних российских паспортах или заграничных – как это было в случае Абхазии и РЮО (Республика Южная Осетия – ред.), – пока что не уточняется", – добавил Пегов.

Напомним, одобренный Путиным закон позволяет, в том числе, принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.