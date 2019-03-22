Украина уверена, что дает отличный мастер-класс, как давать отпор противнику

Петр Порошенко решил бахвалиться и неожиданно заявил, что военнослужащие Североатлантического альянса приезжают в Незалежную, чтобы ознакомиться с азами того, как "побеждать в гибридной войне". Тайны того, как "бить врага", иностранцам раскрывает армия страны.

Президент Украины отметил, что в 2014-м государство встречало "врага" "голое и босое". Однако теперь ситуация изменилась – у военных страны появился мощный боевой дух и "фантастическая боеспособность", подчеркнул лидер Незалежной.

"Сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага",

– с гордостью добавил Порошенко в эфире радио "Армия FM".

Лидер украинцев не раз обращал внимание на то, что сейчас его страна – одна из самых эффективных в Европе. Тем не менее, как и сейчас, Порошенко не говорит о том, что с 2014-го, как отмечает издание "Царьград", армия Украины потеряла более 10 тыс военных из-за самоубийств, дезертирства и алкоголизма.

Более того, как передает агентство РИА Новости, в Незалежной есть определенные проблемы с военной техникой, которая не пользуется популярностью как в самой стране, так и за рубежом.

К слову, пользователи Сети посмеялись над безосновательным заявлением Порошенко.

"Такой "мощный" кулак у них, такой мощный! А что ж они этот кулак засунули себе в известное место,позорище!", "Допился Порошенко уже до чёртиков", "Учатся, это точно. Офицерам стран НАТО и не снилось, что в армии можно так воровать", – иронично подмечают пользователи Сети.