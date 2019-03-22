"Грозная" артиллерия на украинских катерах оказалась некачественной и устаревшей

На военных катерах Незалежной, задержанных в Керченском проливе, установлено оружие, собранное на низком технологическом уровне из некачественных материалов. Эксперты говорят, что в этом нет ничего странного: украинская оборонная промышленность не способна производить современное вооружение.



Боевые модули "Катран-М", установленные на патрульных бронированных артиллерийских катерах проекта 58150 "Гюрза-М", позиционируются Киевом как одни из самых современных в мире дистанционно-управляемых систем. По заявлению местных властей, они изготовлены полностью из украинских комплектующих. Но фото– и видеосъемка отбуксированных в Керчь катеров свидетельствует о том, что президент страны Петр Порошенко и его команда выдают желаемое за действительное, сообщают "Известия".

Установка представляет собой 30-мм орудие и спаренный пулемет. Они изготовлены на заводе "Ленинская кузня", который принадлежит главе государства. Модули собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, который был разработан еще в 1970-е годы.Система находится в удручающем состоянии.

"Ржавчина видна не только на силовых элементах модуля, но и на телах пушки и пулемета. Вызывает массу вопросов и качество сборки боевой установки. Так, в глаза бросаются пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-поводки, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка. Для стабилизации ствола 30-мм пушки при стрельбе использован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами",

– говорится в публикации.

Все сделано настолько грубо и некачественно, уровень брака настолько высок, что кажется, что "Катран" собирался "на коленке". "Такие высокотехнологичные системы, как боевые модули, делать на второсортной верфи не могут и не должны. Их выпуск – прерогатива специализированных предприятий и разработчиков", – прокомментировал состояние украинских артиллерийских установок главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов.

В свою очередь, эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов отметил, что у конструкция и сборка у "Катранов-М" "отвратительные". "Видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении", – отметил специалист.

Именно по причине небоеспособности орудий украинские моряки не оказали никакого сопротивления российским пограничникам в момент задержания. "Снаряды бы просто не попали в цель. Но, судя по видео, в безоружности "Бердянска" виновата не только "Ленинская кузня", но и его экипаж. Создается впечатление, что артиллерийская установка долгое время вообще не обслуживалась", – указал один из командиров малых ракетных кораблей ВМФ России.

В ноябре прошлого года три украинских военных катера нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе и попытались прорваться под Крымским мостом в Азовское море. В результате нарушители были задержаны. Экипажи кораблей в настоящее время находятся под арестом.