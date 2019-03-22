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Киев обвинил Москву в организации теракта в метро Харькова

Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила российского агента

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили страшную трагедию. Они вовремя выявили жителя Харькова, который собирался устроить теракт в метро. В организации преступления Киев обвинил Москву.

"Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов".

Как говорится в распространенном в пятницу, 22 марта, сообщении СБУ, вербовщики передали харьковчанину бомбу мощностью 600 гр тротила, управляемую с помощью мобильного телефона. А украинский исполнитель, чтобы усилить поражающий эффект, сам купил болты и гайки и начинил ими взрывное устройство.

Фото: ssu.gov.ua

Бомбу подозреваемый установил на станции метро "Индустриальная". Но бдительные украинские спецслужбы уже знали о готовящемся теракте: они заменили взрывчатку на муляж, а мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 15, ст. 258 УК Украины -"покушение на совершение террористического акта".

Заявление подтверждается видеокадрами. Там, действительно, видно, как какого-то молодого человека скрутили на ступенях каменной лестницы и надели ему наручники. На следующем кадре запечатлен взрыв в поле, после чего оперативник показывает на камеру металлический фрагмент, поясняя, что это микросхема аппарата управления. 

Николай ВИКТОРОВ
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