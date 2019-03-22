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В Киеве закатили истерику Москве из-за украинского террориста

Павел Гриб. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Негуманные условия российской тюрьмы сочли непригодными для содержания осужденных граждан Незалежной

МИД Украины призвал отменить "незаконный приговор" украинцу Павлу Грибу. В пятницу, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал мужчину виновным в содействии терроризму и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

Как заявили в Киеве, приговор и сам судебный процесс нарушают нормы международного права, "в том числе право на справедливый суд и право на жизнь". Как пояснили в МИД Незалежной, здоровье Гриба существенно подорвано и он может не выдержать пребывания "в негуманных условиях российской пенитенциарной системы". 

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину", – указали в Киеве.

Павел Гриб. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

По словам вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, украинская сторона ранее предпринимала попытки договориться с Россией и совершить "малый обмен", то есть без громких обсуждений обменять арестованного Гриба на задержанного на Украине какого-нибудь россиянина. Но Москва "не проявила заинтересованности", передает "Интерфакс".

Сам осужденный в последнем слове на суде заявил, что обвинения в подстрекательстве к теракту не признает, и объявил голодовку, пишет ТАСС.

Павел Гриб был задержан в белорусском Гомеле по запросу ФСБ РФ 24 августа 2017 года. По данным следствия, Гриб через соцсети призывал старшеклассницу из Сочи подкинуть самодельное взрывное устройство на выпускной вечер в школе. В Киеве заявили, что российские спецслужбы все придумали и состряпали целую международную операцию, чтобы выманить 19-летнего украинца за границу и арестовать.

Николай ВИКТОРОВ
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