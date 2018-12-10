Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы готовили теракт в Сочи

Фото: www.globallookpress.com
Фигуранта дела ищет Интерпол

Гражданин Украины Стефан Капинос по запросу РФ объявлен в международный розыск.

Фотография двадцатилетнего уроженца города Ялта размещена на страничке Интерпола. Агентство ТАСС обратилось в международную организацию с запросом об уточнении обстоятельств дела, но ответа пока не получило.

По теме

Капинос – член организации УНА-УНСО, запрещенной в России. Ранее сообщалось, что Капинос стал фигурантом по делу задержанного в РФ украинского гражданина Павла Гриба.

Следствие считает, что Капинос давал Грибу инструкции, а тот, в свою очередь, через интернет подстрекал старшеклассницу устроить взрыв на выпускном вечере в одной из школ Сочи. Планировалось, что затем девушка покинет территорию России.

Гриб был задержан российскими спецслужбами в Гомеле в августе 2017 года, недавно суд продлил ему арест до 24 апреля 2019 года, напоминает "112.ua". 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

"Оставьте нас в покое": Макрон поставил Трампа на место

Американскому лидеру посоветовали не совать нос во внутренние дела других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей