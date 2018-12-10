Украинцы готовили теракт в Сочи

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Гражданин Украины Стефан Капинос по запросу РФ объявлен в международный розыск.
Фотография двадцатилетнего уроженца города Ялта размещена на страничке Интерпола. Агентство ТАСС обратилось в международную организацию с запросом об уточнении обстоятельств дела, но ответа пока не получило.
Капинос – член организации УНА-УНСО, запрещенной в России. Ранее сообщалось, что Капинос стал фигурантом по делу задержанного в РФ украинского гражданина Павла Гриба.
Следствие считает, что Капинос давал Грибу инструкции, а тот, в свою очередь, через интернет подстрекал старшеклассницу устроить взрыв на выпускном вечере в одной из школ Сочи. Планировалось, что затем девушка покинет территорию России.
Гриб был задержан российскими спецслужбами в Гомеле в августе 2017 года, недавно суд продлил ему арест до 24 апреля 2019 года, напоминает "112.ua".
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