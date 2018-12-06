Планировавшие теракт в Москве сядут в тюрьму

Взрыв должен был произойти в День народного единства

Московский окружной военный суд признал россиян Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова виновными в подготовке теракта в ТЦ "Метрополис" 4 ноября 2017 года.

Гаджиев проведет в колонии строгого режима 17 лет, Махсудов – 18, сообщает телеканал "360". Уголовное дело против террористов было возбуждено 30 сентября прошлого года. Следствие установило, что Гаджиев и Махсудов были активными участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

При обыске у злоумышленников изъяли 2 мощных самодельных взрывных устройства, 2 пистолета ПМ, 2 гранаты РГД-5, средства связи и детали для бомб.

