Киев констатирует сложности с продвижением санкций в отношении РФ в Евросоюзе

Украинские власти намерены добиваться от Брюсселя ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы в связи с ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. В частности, Киев хочет убедить ЕС арестовывать корабли, которые заходят в порты Крыма. Об этом рассказал постоянный представитель Незалежной в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Евросоюз уже отреагировал на обострение ситуации с безопасностью в Керченском проливе, на арест украинских военных кораблей, введя персональные санкции против конкретных граждан России. Однако Киев считает, что этого недостаточно.

Украинский дипломат полагает, что ограничительные меры должны выполнить две задачи.

"Цель номер один – демотивировать Россию от эскалации ситуации, показать, что каждая попытка эскалации будет означать цену, которую должна заплатить Россия не только запретами на въезд конкретных людей, но и для своей экономики на секторальном уровне. Вторая – надо мотивировать Россию освободить пленных украинских моряков", – цитирует "Обозреватель" мидовского сотрудника.

Пан Кулеба подчеркнул, что уже введенных санкций для достижения упомянутых им целей явно мало. По его словам, сейчас рассматриваются варианты рестрикций против компаний-судовладельцев, которые игнорируют законы Незалежной, проходя Керченский пролив.

Представитель МИД убежден, что Москва хочет "выдавить Украину из Азовского моря и превратить Азов во внутреннее озеро России", а посему необходимо "подходить креативно и рассматривать разные варианты финансового и экономического влияния", дабы "отбить" у РФ желание осуществить свои планы.

"Есть инициатива о том, чтобы корабли, которые незаконно заходят в крымские порты, тоже должны попадать под санкции и в случае задержания должны быть реквизированы", – поведал дипломат.

Также он считает, что нужно "ввести новый уровень санкций в финансовой сфере, ввести очередные ограничения на возможность России занимать деньги на внешних рынках".

Вместе с тем пан Кулеба признал, что разговоры об усилении ограничительных мер против Российской Федерации в ЕС "происходят все труднее", и стало сложнее предсказывать их конечный результат.

"Санкции утверждаются дважды в год, в июне и январе, поэтому надо дождаться июня. У нас есть несколько месяцев переговорного процесса, в рамках которого Украина будет работать над тем, чтобы санкции были как можно сильнее. А определенные силы в Европейском Союзе будут работать над тем, чтобы санкции были как можно более символическими", – резюмировал представитель украинского МИД.

Ранее в пятницу, 22 марта, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные рестрикции в отношении Москвы и такая же "враждебная риторика" не подорвали доверие инвесторов к российским активам, о чем свидетельствует состоявшееся накануне вечером размещение реврооблигаций РФ.

"Это крупнейшее единовременное размещение в одном выпуске евробондов с момента введения санкций в 2014 году", – цитирует ТАСС Силуанова.

