СБУ обвинила российских пограничников в агрессии

Подозреваемых уведомили о начале уголовного производства против них

Служба безопасности Украины (СБУ) провела расследование инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 г., итогом которого стали открытые уголовные дела в отношении российских военных. Об этом сообщили в понедельник, 25 февраля, в Генпрокуратуре Незалежной.

"Следователями УСБУ в Одесской области … на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим РФ, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г.", – передает "112" со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины.

Речь идет о обвинениях в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, а также ведении агрессивной войны. Уведомления об открытии соответствующих уголовных дел направлены командующему войсками Южного военного округа генералу-полковнику Александру Дворникову, командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Александру Моисееву и еще пяти пограничникам ФСБ в Крыму.

Ранее Генпрокуратура Незалежной утверждала, что у нее есть сведения о причастности к "агрессии против кораблей ВМС Украины" более десяти российских военнослужащих.



Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ, на требования пограничников не реагировали и были остановлены в результате силовой операции. Украинские моряки, а также находившиеся на борту сотрудники СБУ, арестованы и находятся под стражей на время следствия.

В Киеве инцидент назвали актом агрессии Москвы и ввели на месяц военное положение.