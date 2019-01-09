В отместку за Керчь США вооружат Киев "адским огнем"

Американцы мечтают наказать Путина

По мере того, как керченский инцидент начал потихоньку забываться, бывший посол США на Украине Джон Хербст неожиданно встрепенулся и предложил поставить Киеву ракетные катера Mark V PT с ракетами Hellfire, что переводится с английского как "адский огонь".

"Путин заплатит за Керчь", – цитирует дипломата "Царьград". По его словам, реакция Запада на задержание российскими пограничниками катеров ВМС Украины была слишком слабой. И лучший способ наказать Россию – это заставить заплатить ее за войну в Украиной большую цену.

Серьезный урок русским должны преподать 6-12 катеров Mark V PT, каждый из которых вооружен 50-100 ракетами Hellfire. Вдобавок, США, по мнению Хербста, должны поставить Украине не менее 100 противокорабельных ракет "Гарпун".

Стоит отметить, то данная поставка существенно не изменит ситуацию, так как Черноморский флот справится с катерами ВМС Украины с "адским огнем" или без него. Но конфликт поставка спровоцировать, безусловно, может, тем более, что Москва и так болезненно реагирует на каждый заход американского боевого корабля в Черное море.



Ранее Киев фактически отказался забрать у американцев списанные фрегаты, еще пригодные для службы. Денег на содержание столько дорогих кораблей у Украины пока нет.



