Америка подарит Украине фрегаты

Незалежная возродит флот

Вашингтон предложил Киеву корабли типа "Оливер Хазард Перри" в рамках программы "Избыточное имущество". Таким образом, "москитный флот" Незалежной может перейти в другую "лигу".

Как сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники, американцы якобы направили письмо через военного атташе посольства Соединенных Штатов в адрес Минобороны о "предоставлении военно-технической помощи ВМС ВСУ.

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Если эта информация подтвердится, и США действительно передадут Киеву фрегат, это будет означать без пяти минут возрождение украинского флота, так как таких кораблей, кроме, пожалуй, "Гетмана Сагайдачного, у Незалежной и не осталось.

Ранее говорилось лишь о планах передать Украине старых кораблей береговой охраны, которые до этого получила Грузия. Однако фрегаты "Оливер Хазард Перри", вооруженные ракетами "Гарпун" и торпедными аппаратами Mark 32, – это совершенно другое дело.

Пусть на данный момент это устаревший корабль, разработанный в 1970-х гг., но, прежде всего, это фрегат длиной в 135 м и водоизмещением 4,2 тыс. тонн. Это уже не вышеупомянутый "москитный флот" Украины, состоящий из катеров и пулеметов.

"Оливер Хазард Перри" создавался специально для сопровождения транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. Фрегат может противостоять как подлодкам, прямой намек на "Варшавянок", так и авиации противника, благодаря зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx CIWS.

Пара таких кораблей есть у Польши, восемь у Турции, шесть у Австралии, восемь у Китая и в составе США остается чуть более двадцати – их еще не успели заменить на новые.

И если хотя бы пара таких кораблей появится в составе ВМС Украины, Киев станет игроком совершенного другого класса в Черном и Азовском морях. Хотя противостоять российской морской группировке все равно не сможет. Для этого нужны современные корабли, вроде тех, которых в составе ЧФ хватает, хотя проблемы с теми же фрегатами, безусловно, есть.



Теперь следует ожидать реакции Минобороны Украины. По некоторым данным, США и раньше предлагали Киеву эти "Оливер Хазард Перри", но дальше разговоров дело не шло. Слишком много денег нужно на ремонт и содержание этих кораблей.

С другой стороны, это конкретное предложение, в отличие от многочисленных проектов, которые есть только на бумаге. Так, недавно украинские конструкторы показали проект ракетного катера "Лань", которого планируется вооружить противокорабельными ракетами "Нептун". Но эти катера построят, до сих пор не понятно.







