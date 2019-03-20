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Порошенко обвинил Россию во вмешательстве работы метро

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский политик придумывает новые версии "агрессии" Москвы

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нашел виновных в проблемах страны в России. По его мнению, Москва мешает активному и быстрому развитию Киевского метро.

Он подчеркнул, что столичная подземка остановилась на 2 дня в феврале 2014 года из-за "российской агрессии". По словам политика, за тот год поступило около 200 сообщений о минировании метрополитена. Конечно же, Порошенко увидел в этом работу агентов Кремля.

"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве",

цитирует Порошенко телеканал NewsOne.

Украина постоянно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а также участии в Донбассе. При этом доказательства администрация Порошенко не может показать уже в течение 5 лет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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