Пассажиры поездов через Крымский мост рискнут жизнью

Грязевые ванны не пойдут на пользу опорам гигантского сооружения

Железнодорожное движение через Керченский пролив, даже если будет запущено, не продлится долго. В этом убежден украинский инженер, автор непринятого проекта Крымского моста Георгий Росновский. Более того, он предрекает пассажирам, рискнувшим сесть в поезд по этому маршруту, гибель при схождении вагонов с рельсов.

"Схема моста очень неудачная. Он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", – пояснил эксперт возможную причину аварии.

По мнению Росновского, строители Крымского моста неправильно рассчитали нагрузку на пролеты в связи с двойной вибрацией – от волн внизу и проходящих поездов сверху. К тому же вбитые в грунт сваи на самом деле являются ненадежной опорой, сказал он в интервью "Обозревателю".

"Там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры", – подчеркнул инженер.

Ранее украинские эксперты сообщили, что наблюдения со спутников свидетельствуют о значительном смещении конструкций Крымского моста, а очевидцы рассказали, что переправу уже разъедает коррозия.