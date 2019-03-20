Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пассажиры поездов через Крымский мост рискнут жизнью

Фото: most.life
продолжениеСтрашная эпидемия убивает украинцев
Грязевые ванны не пойдут на пользу опорам гигантского сооружения

Железнодорожное движение через Керченский пролив, даже если будет запущено, не продлится долго. В этом убежден украинский инженер, автор непринятого проекта Крымского моста Георгий Росновский. Более того, он предрекает пассажирам, рискнувшим сесть в поезд по этому маршруту, гибель при схождении вагонов с рельсов.

"Схема моста очень неудачная. Он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", – пояснил эксперт возможную причину аварии.

По мнению Росновского, строители Крымского моста неправильно рассчитали нагрузку на пролеты в связи с двойной вибрацией – от волн внизу и проходящих поездов сверху. К тому же вбитые в грунт сваи на самом деле являются ненадежной опорой, сказал он в интервью "Обозревателю".

Фото: most.life

"Там действительно геологические условия очень плохие. Прочные грунты там находятся очень глубоко, а сваи нужно вбивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры", – подчеркнул инженер.

Ранее украинские эксперты сообщили, что наблюдения со спутников свидетельствуют о значительном смещении конструкций Крымского моста, а очевидцы рассказали, что переправу уже разъедает коррозия.

Фоторепортаж
Крымскому мосту установили все опоры
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Планетарные запасы": мир ждет "Северный поток - 3"

Начало работы проконтролирует лично президент

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей