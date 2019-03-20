Страшная эпидемия убивает украинцев

Население сокращается из-за опасной болезни

Минздрав Украины рассказал о рекордном количестве погибших из-за эпидемии гриппа в стране в этом году.

По данным ведомства, с 11 по 17 марта от этой болезни умерли 48 человек, в том числе, 7 детей. Чиновники считают, что такие высокие показатели смертности вызваны тем, что никто из погибших не вакцинировался, отмечает портал "Акценты".

Ранее "24 канал" сообщил, что за неделю с 4 по 10 марта на Украине от гриппа скончались 2 человека, а число заболевших достигло 154 тыс. 408 человек, большая часть которых – несовершеннолетние.

Грипп – не единственная напасть украинцев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году на Украине было зафиксировано самое большое число случаев заболевания корью в Европе.