Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Страшная эпидемия убивает украинцев

Фото: Игорь Яшкин/ТАСС
продолжениеНАТО проведет референдум в Крыму
Население сокращается из-за опасной болезни

Минздрав Украины рассказал о рекордном количестве погибших из-за эпидемии гриппа в стране в этом году. 

По данным ведомства, с 11 по 17 марта от этой болезни умерли 48 человек, в том числе, 7 детей. Чиновники считают, что такие высокие показатели смертности вызваны тем, что никто из погибших не вакцинировался, отмечает портал "Акценты".

Ранее "24 канал" сообщил, что за неделю с 4 по 10 марта на Украине от гриппа скончались 2 человека, а число заболевших достигло 154 тыс. 408 человек, большая часть которых – несовершеннолетние.

Грипп – не единственная напасть украинцев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году на Украине было зафиксировано самое большое число случаев заболевания корью в Европе. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Планетарные запасы": мир ждет "Северный поток - 3"

Начало работы проконтролирует лично президент

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей