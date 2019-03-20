Полуостров вновь будет украинским, когда Незалежная станет членом альянса

На Украине придумали, как вернуть полуостров. Способ подсказала сама Россия, а воплотят его силы НАТО. Об этом заявил работающий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк.

В своем видеоблоге он припомнил, как некоторые жители Севастополя хотели провести референдум о вынесении вотума недоверия губернатору региона, но получили отказ – дескать, такие вопросы через народное голосование в отдельно взятом городе не решаются.

В пересказе Цимбалюка все выглядит иначе: он утверждает, что севастопольцы оказались недовольны российской властью за последние 5 лет и хотели провести референдум о возвращении под управление Киева, но демократический порыв загубили на корню.

В связи с этим украинский журналист призывает помочь жителям Севастополя. Но поскольку понятно, что Киев ничего сделать не может, он рекомендует обратиться к Североатлантическому военному блоку, полноценным членом которого стремится стать Украина.

"Повторный референдум в Крыму будет. Его будут проводить солдаты НАТО. Возможно, военнослужащие украинской армии и солдаты НАТО – это будут одни и те же люди", – предрек журналист.

Крымчане проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией в марте 2014 года.