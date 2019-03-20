Порошенко отметит пять лет без Крыма в Брюсселе

Саммит ЕС начнется с жалоб Киева

Президент Украины Петр Порошенко отправляется в зарубежную поездку в разгар предвыборной кампании. В среду, 20 марта, он планирует встретиться в Брюсселе с европейскими лидерами, которые съезжаются в штаб-квартиру ЕС на весенний саммит.

"В среду вечером ЕС проведет своего рода "мини-саммит" с украинской делегацией с участием президента Петра Порошенко, а также руководством европейских институтов", – передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Мероприятие особенно не афишируется, программы переговоров нет, заявлений по итогам и выходов к прессе также не планируется. Представители ЕС и Порошенко просто проведут "рабочий ужин". Впрочем, вопрос, который привел Порошенко в Брюссель, вряд ли будет способствовать его аппетиту. Стороны намерены обсудить ситуацию с Крымом, который 5 лет назад перешел под юрисдикцию России и возвращаться обратно не собирается.

Позиция Москвы по Крыму стала официальным поводом для объявления западными странами антироссийских санкций. Спустя 5 лет многие представители Европы настаивают – пора признать реалии и отменять санкции, которые к тому же наносят самим европейцам серьезный ущерб.

Впрочем, о чем бы ни говорили лидеры ЕС с Порошенко за закрытыми дверями, на саммите 21-22 марта они подтвердят "солидарность с Украиной и полную поддержку ее территориальной целостности". По крайней мере, так планируется.

Жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в марте 2014 года после военного переворота в Киеве. Украина и ряд западных стран не признали крымский референдум законным.