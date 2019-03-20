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Украинцы устроили опасные полеты над Азовом

Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandr Markin (CC BY-SA 2.0)
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Истребители, увешанные бомбами, пронеслись над водной гладью

Самолеты Военно-воздушных сил Незалежной провели учения над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил Министерства обороны страны.

"Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход",

говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Во время летной смены самолеты были оснащены полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения. В ходе учебно-боевого полета экипажи самолетов отработали серию заданий, в частности, слет парой, противоракетные маневры и так далее, добавили в пресс-центре.

Фото: www.globallookpress.com

Выполнив полетное задание, "пилоты один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения операции Объединенных сил", отмечает "Царьград".

Полеты с бомбами и ракетами над зоной активного судоходства угрожает безопасности людей и плавсредств, но в Киеве об этом не задумываются. Представители российской стороны пока никак не прокомментировали проведение опасных маневров украинскими истребителями.

Ранее стало известно, что правительство Украины распорядилось передислоцировать воинские части военно-воздушных сил страны. Куда именно они будут переброшены, не уточнялось, но в Минобороны объяснили свое решение тем, что это "расширит боевые возможности Воздушных сил Вооруженных сил Украины в общей системе противовоздушной обороны государства".

Андрей ФИЛАТОВ
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