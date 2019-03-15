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Европейские политики признались в желании снять санкции с России

Фото: www.globallookpress.com
Пока Евросоюз вынужден плясать под американскую дудку

Наказание России за инцидент в Керченском проливе свидетельствует о том, что элита Европы продолжает находиться под влиянием США, хотя на самом деле давно хочет отказаться от санкционной войны с Москвой. Об этом рассказал крымский депутат Владислав Ганжара.

По его словам, побывавшие недавно в Крыму делегаты из Евросоюза поведали о нынешних настроениях европейцев в вопросе отношений с Россией. В том же ЕС есть ряд стран, которые очень бы хотели снять все экономические ограничения с РФ.

"Французские делегаты, в частности, рассказали, что многие государства давно бы отменили санкции, в том числе Франция и Италия",

– цитирует Ганжару RT.

Чем дальше, тем становится сложнее западным союзникам найти общий язык, чтобы сохранить единство в вопросе антироссийских санкций, признались делегаты.

Депутат крымского парламента Иван Шонус, в свою очередь, отметил абсурдность новых санкций ЕС за случившееся в Керченском проливе. По его словам, Брюссель сильно заблуждается, вводя новые ограничения за попытку России защитить целостность своей территории.


"Наши военные защищали государственные границы. Если бы такое произошло у них (у границ стран ЕС), то они бы действовали аналогично, защищая свой суверенитет", – цитирует его РИА "Новости".

Ранее "Утро" сообщало, что санкции Евросоюза против россиян из-за "керченского инцидента" официально вступили в силу. Они будут действовать в течение полугода. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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