Финансовый обмудсмен РФ сделал важное заявление о ситуации в стране

Среди патриотичной части россиян широко распространено шапкозакидательское отношение к американским санкциям, стоит хотя бы вспомнить теперь уже незабвенное "не смешите мои Искандеры!". Однако экономический блок РФ испытывает сильную тревогу по поводу возможных "адских санкций", которые США припасли на всякий случай.

Накануне источники Reuters в российском правительстве рассказали, что ведущие отечественные банки совместно с Центробанком и Министерством финансов подготовились к худшему сценарию. Они составили пошаговый план спасения на случай отключения от всемирной межбанковской системы операций – SWIFT. По словам финансового омбудсмена России Павла Медведева, если худшие опасения сбудутся, то нашей экономике наступит конец.

"Если валютные операции запрещены всем российским банкам — вся наша экономика разрушается. Американцы могут уничтожить нашу экономику за 10 минут, и никакого финансового противоядия не существует", – сказал Медведев в беседе с "Комсомольской правдой".





Крики о том, что мы способны прожить в полной изоляции от валютных операций, лишены здравомыслия. Никакой независимости в век международной торговли быть не может, подчеркнул Медведев. Для России эта зависимость заключается в необходимости продавать энергоресурсы за рубеж, ведь это один из главных источников доходов страны.

"Мы едим за счет нефти и газа, и если перестанем их продавать, то первое время, пока мы не наладим натуральное хозяйство, есть будет нечего. Без SWIFT ничего не продашь", – подчеркнул омбудсмен.

При таком раскладе вся борьба за прокладку "Северного потока – 2", "Турецкого поток" и любого другого нефтяного или газового "потока" пойдет прахом. Полностью прекратятся валютные операции внутри страны. Нельзя будет перевести ни копейки с одного счета на другой, ведь все даже внутренние транзакции проходят через американские корреспондентские счета и ФРС.

Единственное утешение – это маловероятность валютных санкций. По мнению Медведева, в США прекрасно осознают все последствия такого шага.

"Мы от таких мер озвереем, а они ужасно боятся, что мы озвереем. Я уже не говорю о том, что Европа начнет щелкать зубами, когда газовая труба окажется пустой", – заключил он.

Ранее в России уже произошел прецедент с отключением "Еврофинанс Моснарбанка" от мировых платежных систем Mastercard и Visa. В результате карты клиентов банка оказались заблокированы, причем некоторые перестали действовать не только за рубежом, но и внутри страны. В беседе с "Утро" эксперт Дмитрий Артимович предположил, что такая практика со стороны США продолжится.

Так называемые "адские санкции" США собираются ввести против РФ в связи с обвинениями в отравлении бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Этот пакет содержит в себе самые жесткие ограничительные меры – запрет на операции с долларами для российских банков и на обслуживание госдолга РФ.