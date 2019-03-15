Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Канада вступила в санкционную войну на фоне события, произошедшего в ноябре 2018 года. Речь идет о Керченском конфликте, в результате которого были задержаны и арестованы украинские моряки, а в самой Незалежной введен военный режим.

Вслед за Евросоюзом и США за прошлогодний инцидент РФ наказала Страна кленового листа, ответив таким образом на "агрессивные действия в Черном море", припомнив между прочим "незаконную аннексию Россией Крыма".

Под санкции попали 114 физических лиц, объявила глава канадского МИД, говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Так, персонами нон-грата объявлены глава "Роснефти" Игорь Сечин, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, менеджер и продюсер, экс-президент "Зенита" Сергей Фурсенко, дипломат, председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, российский банкир и финансист, глава ВТБ Андрей Костин, бывший президент "РЖД" Владимир Якунин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и другие.

В черном списке с легкой руки канадской верхушки оказались 15 российских компаний, среди которых "Сухой", "Туполев", "МИГ", "Силовые машины", "Строймонтажгаз".

"Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и международное сообщество готовы наложить на Россию ограничения, когда она игнорирует международное право и основанный на правилах международный порядок", – пояснила министр.

Ранее ограничительные меры против РФ на полгода продлил ЕС. Вначале марта – США, растянув экономические репрессии еще на год.

Напомним, 25 ноября, российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков задержали и поместили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. На Украине после морского инцидента ввели 30-дневное военное положение.

