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Порошенко обрадовался новым санкциям против России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик поблагодарил американцев за помощь в борьбе с Москвой

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введение новых санкций против России. Он подчеркнул, что трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по Москве.

По словам политика, Кремль хотел завоевать Азовское море и Керченский пролив и полностью захватить власть над ними. На своей странице в Facebook Порошенко поблагодарил ЕС, США и Канаду за реакцию на керченский инцидент.

"Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины",

добавил глава Украины.

Напомним, что Вашингтон ввел санкции против 8 российских компаний, а также 6 человек, которые входят в состав погранслужбы ФСБ по Крыму. Канада поддержала американцев и ввела ограничения против 114 россиян и 15 организаций.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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