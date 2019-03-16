Порошенко обрадовался новым санкциям против России

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Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введение новых санкций против России. Он подчеркнул, что трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по Москве.
По словам политика, Кремль хотел завоевать Азовское море и Керченский пролив и полностью захватить власть над ними. На своей странице в Facebook Порошенко поблагодарил ЕС, США и Канаду за реакцию на керченский инцидент.
"Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины",
– добавил глава Украины.
Напомним, что Вашингтон ввел санкции против 8 российских компаний, а также 6 человек, которые входят в состав погранслужбы ФСБ по Крыму. Канада поддержала американцев и ввела ограничения против 114 россиян и 15 организаций.
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