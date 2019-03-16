Нибиру
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Российский МИД отреагировал на введенные ранее санкции против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе.
В заявлении отмечается, что страны Европы поражают лицемерием и цинизмом. При этом Россия не оставит без ответа такие жесткие действия ЕС.
"Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову". Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине",
– говорится в заявлении.
Раннее Вашингтон ввел санкции против 8 российских компаний, а также 6 человек, которые входят в состав погранслужбы ФСБ по Крыму. Канада поддержала американцев и ввела ограничения против 114 россиян и 15 организаций.
Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали
три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны
Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли
госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков
задержали и поместили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца
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