Россия не станет бездействовать

Российский МИД отреагировал на введенные ранее санкции против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе.

В заявлении отмечается, что страны Европы поражают лицемерием и цинизмом. При этом Россия не оставит без ответа такие жесткие действия ЕС.

"Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову". Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине",

– говорится в заявлении.

Раннее Вашингтон ввел санкции против 8 российских компаний, а также 6 человек, которые входят в состав погранслужбы ФСБ по Крыму. Канада поддержала американцев и ввела ограничения против 114 россиян и 15 организаций.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков задержали и поместили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца

