Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

МИД РФ готовит ответ на санкции Европы и США

Фото: www.globallookpress.com
Россия не станет бездействовать

Российский МИД отреагировал на введенные ранее санкции против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе.

В заявлении отмечается, что страны Европы поражают лицемерием и цинизмом. При этом Россия не оставит без ответа такие жесткие действия ЕС.

"Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову". Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине",

говорится в заявлении.

Раннее Вашингтон ввел санкции против 8 российских компаний, а также 6 человек, которые входят в состав погранслужбы ФСБ по Крыму. Канада поддержала американцев и ввела ограничения против 114 россиян и 15 организаций.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков задержали и поместили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей