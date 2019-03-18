Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы

Американские конгрессмены готовы ввести новые санкции против России. На этот раз причиной стала поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отмечается, что ограничения подразумевают запрет на въезд в США россиянам и представителям других стран, которые солидарны с позицией Москвы.

"Иностранцам, которые <…> действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запретить въезд в США, <…> получение визы или иных документов для въезда на территорию страны",

– говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Конгресса США.

При этом в документе особо подчеркивается, что Россия является главным союзником Венесуэлы и защитником Мадуро. Кроме того, Москва, по мнению автора проекта конгрессмена Дебби Вассермана-Шульц, пытается увеличить свое влияние в западном полушарии, что угрожает интересам Вашингтона, передает URA.RU.