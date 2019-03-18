Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

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Американские конгрессмены готовы ввести новые санкции против России. На этот раз причиной стала поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Отмечается, что ограничения подразумевают запрет на въезд в США россиянам и представителям других стран, которые солидарны с позицией Москвы.
"Иностранцам, которые <…> действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, запретить въезд в США, <…> получение визы или иных документов для въезда на территорию страны",
– говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте Конгресса США.
При этом в документе особо подчеркивается, что Россия является главным союзником Венесуэлы и защитником Мадуро. Кроме того, Москва, по мнению автора проекта конгрессмена Дебби Вассермана-Шульц, пытается увеличить свое влияние в западном полушарии, что угрожает интересам Вашингтона, передает URA.RU.
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