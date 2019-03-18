ЕС усилит давление на Россию

Изолируя Москву, Брюссель рассчитывает заставить Киев выполнить минские соглашения

Киев бессилен в решении проблем на востоке Украины. Поэтому нужно продолжать давить санкциями на Россию. Столь парадоксальное заявление сделал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в понедельник, 18 марта.

"Трудно ожидать в этом году реального прогресса на востоке в условиях, когда на Украине пройдут президентские и парламентские выборы", – признал министр.

Накануне заседания Совета ЕС на уровне глав МИД он подчеркнул, что Бельгия и в целом ЕС по-прежнему считают, что лучший способ урегулировать ситуацию на Украине – это выполнять условия, прописанные в минских соглашениях, приводит слова дипломата ТАСС. Но раз Киев не может этого сделать, нужно вводить санкции.

"Необходимо продолжать политику санкций, но также использовать дипломатический диалог для выполнения минских соглашений", - указал Рейндерс.

Но санкции не против Киева, который не выполняет соглашения, а против России – видимо, так всем привычнее. Тем более, что ограничительные меры в 2014 г. ЕС вводил вслед за США под предлогом негативного отношения к воссоединению России с Крымом. Смириться с реалиями пятилетней давности некоторые западные политики до сих пор отказываются.

"Я думаю, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места", – призвал бельгийский министр.

Крым вошел в состав РФ 8 марта 2014 г. после всенародного голосования на полуострове. Украина, США и ЕС отказываются признать итоги референдума.