Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЕС усилит давление на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Изолируя Москву, Брюссель рассчитывает заставить Киев выполнить минские соглашения

Киев бессилен в решении проблем на востоке Украины. Поэтому нужно продолжать давить санкциями на Россию. Столь парадоксальное заявление сделал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в понедельник, 18 марта.

"Трудно ожидать в этом году реального прогресса на востоке в условиях, когда на Украине пройдут президентские и парламентские выборы", – признал министр.

Накануне заседания Совета ЕС на уровне глав МИД он подчеркнул, что Бельгия и в целом ЕС по-прежнему считают, что лучший способ урегулировать ситуацию на Украине – это выполнять условия, прописанные в минских соглашениях, приводит слова дипломата ТАСС. Но раз Киев не может этого сделать, нужно вводить санкции.

Фото: www.globallookpress.com

"Необходимо продолжать политику санкций, но также использовать дипломатический диалог для выполнения минских соглашений", - указал Рейндерс.

Но санкции не против Киева, который не выполняет соглашения, а против России – видимо, так всем привычнее. Тем более, что ограничительные меры в 2014 г. ЕС вводил вслед за США под предлогом негативного отношения к воссоединению России с Крымом. Смириться с реалиями пятилетней давности некоторые западные политики до сих пор отказываются.

"Я думаю, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места", – призвал бельгийский министр.

Крым вошел в состав РФ 8 марта 2014 г. после всенародного голосования на полуострове. Украина, США и ЕС отказываются признать итоги референдума.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей