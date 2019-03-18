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Теперь и Австралия: против России ввели очередные санкции

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры против Москвы ввели на другом конце Земного шара

К антироссийским санкциям США, Евросоюза, Великобритании и Канады присоединилась Австралия.

В документе, опубликованном на сайте австралийского министерства иностранных дел подчеркивается, что страна "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". В ведомстве отметили, что ограничения против России вводятся в связи с событиями, имевшими место в Керченском проливе в ноябре прошлого года – тогда Москва арестовала три украинских военных корабля, нарушивших российскую границу.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что осуждает "российскую агрессию" и призвала незамедлительно освободить арестованных украинских моряков.

В санкционный список вошли 15 человек: 10 из них обвиняются в причастности к событиям в Керченском проливе, еще трое обозначены в качестве лидеров из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Канберра ввела санкции против начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича, отмечает "телеканал 360".


Валентина МАЙОРОВА
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