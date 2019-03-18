Зачинщики экономической опалы потерпели значительные убытки

Своими ограничительными мерами против Москвы Старый Свет сам себе вырыл яму. В результате санкционного обстрела и оборонительных действий России он потерял миллиарды евро, посчитал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, подчеркнув ненужность экономических репрессий.

"Я не слышал никаких хвалебных од по поводу санкций от людей, которые занимаются экономическими вопросами с нами. Общие потери для европейцев известны - они составили 100 миллиардов от собственных санкций и наших контрмер, которые мы приняли совершенно законно",

– заявил высокопоставленный дипломат в беседе с редактором издания "Международная жизнь".

По словам Грушко, остановить "санкционную машину" будет нелегко, поскольку она набрала впечатляющие обороты. Ситуацию, обнадежил он, может исправить "время и политическая воля", а также стойкость Евросоюза, которому устроили промывку мозгов Соединенные Штаты. Кураторы "из-за океана" хоть и затуманили сознание европейцев, однако последние все-таки должны действовать в собственных интересах, заключил замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, санкционная война развернулась на фоне "крымской весны" и ситуации на востоке Украины. Ранее ограничительные меры против РФ на полгода продлил ЕС. Вначале марта – США, растянув "удовольствие" еще на год. Прошлая неделя отметилась "сюрпризом" из Канады, которая припомнила России Керченский конфликт от 25 ноября 2018 года.

