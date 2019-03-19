Немцы призвали к дружбе с Россией

Нашу страну нельзя изолировать, ведь она часть европейской семьи, говорят в Берлине

Страны Запада должны более активно сотрудничать с Россией по самому широкому кругу вопросов. В первую очередь это касается сферы энергетики и антитеррористической безопасности. С таким заявлением выступил глава правительства федеральной немецкой земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.



"Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать",

– сказал политик, выступая на Германо-российском форуме в Берлине (цитируется по RT).

По словам Лашета, при дискуссиях между Германией и РФ следует затрагивать и спорные вопросы. Один из ключевых политиков Христианско-демократического союза подчеркнул, что Москву невозможно изолировать от цивилизованного мира, поскольку она является частью "общеевропейского дома".





Лашет является последовательным сторонником сотрудничества с нашей страной. В июне прошлого года он раскритиковал существующую в ФРГ манеру ведения дискуссии по вопросам отношений с Россией, в соответствии с которой любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, в стране объявляют сторонником президента Владимира Путина.

В последние дни немецкие политики сделали сразу несколько заявлений о необходимости укрепления связей с РФ. Так, член партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн призвал к скорейшему снятию санкций с РФ из-за присоединения Крыма. По его словам, Западу пора признать итоги референдума, по результатам которого полуостров был включен в состав России, сообщает РИА "Новости".

А экс-советник по вопросам внешней политики и безопасности бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик написал в своей статье для газеты Welt, что для улучшения отношений между Россией и западными странами необходимо доверие. Ключевая роль в этом должна отводиться Германии. По мнению политика, Берлину "следует объединиться с Парижем, занять лидирующую роль в западном альянсе, а также дать отпор противоположным тенденциям из Вашингтона и восточноевропейских стран".