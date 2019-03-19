Немцы призвали к дружбе с Россией

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Страны Запада должны более активно сотрудничать с Россией по
самому широкому кругу вопросов. В первую очередь это касается сферы энергетики
и антитеррористической безопасности. С таким заявлением выступил глава
правительства федеральной немецкой земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.
"Нужно сделать отношения более интенсивными, нужно говорить друг с другом... искать точки соприкосновения, по которым следует сотрудничать",
– сказал политик, выступая на Германо-российском форуме в Берлине (цитируется по RT).
По словам Лашета, при дискуссиях между Германией и РФ следует затрагивать и спорные вопросы. Один из ключевых политиков Христианско-демократического союза подчеркнул, что Москву невозможно изолировать от цивилизованного мира, поскольку она является частью "общеевропейского дома".
Лашет является последовательным сторонником сотрудничества с нашей страной. В июне прошлого года он раскритиковал существующую в ФРГ манеру ведения дискуссии по вопросам отношений с Россией, в соответствии с которой любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, в стране объявляют сторонником президента Владимира Путина.
В последние дни немецкие политики сделали сразу несколько заявлений о необходимости укрепления связей с РФ. Так, член партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн призвал к скорейшему снятию санкций с РФ из-за присоединения Крыма. По его словам, Западу пора признать итоги референдума, по результатам которого полуостров был включен в состав России, сообщает РИА "Новости".
А экс-советник по вопросам внешней политики и безопасности бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик написал в своей статье для газеты Welt, что для улучшения отношений между Россией и западными странами необходимо доверие. Ключевая роль в этом должна отводиться Германии. По мнению политика, Берлину "следует объединиться с Парижем, занять лидирующую роль в западном альянсе, а также дать отпор противоположным тенденциям из Вашингтона и восточноевропейских стран".
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