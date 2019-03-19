Ничего, кроме новых проблем, затеянный Западом санкционный режим не принес

Экономическая блокада со стороны ЕС в адрес России не принесла ожидаемых плодов, полагает депутат бундестага Штефан Койтер. Санкции, по его мнению, противоречат интересам развитых стран, препятствуют развитию международных отношений. Ко всему прочему они не получили официального утверждения ООН.

"Они идут против немецких и российских экономических интересов. И их необходимо поэтому срочно прекратить",

– цитирует немецкого политика РИА "Новости". Такое заявление он сделал на полях пятого Ялтинского международного экономического форума, подчеркнув, что смена гражданства – это выбор крымчан, что необходимо учитывать. Койтер отметил, что слухи, распространяемые о российском полуострове, не соответствуют действительности. Информацию, которой "кормят" европейцев, он назвал "фейковыми новостями".

Ранее немецкая делегация пришла в восторг от преобразований, которые произошли с приходом новой власти в Крым.

Напомним, изначально его присоединение к РФ в марте 2014 года стало поводом для обмена санкциями. В опалу наша страна также попала на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Прошлогодней весной масла в огонь добавило так называемое "дело Скрипаля", а затем и ноябрьский инцидент в Керченском проливе. В 2019-м еще на полгода и год ограничительные меры против РФ продлили ЕС и США соответственно, позже к ним присоединилась Канада.

Крым с Севастополем стали часть нашей страны пять лет назад в результате референдума. За российскую прописку проголосовало подавляющее большинство жителей города и полуострова.

