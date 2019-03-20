Американские чиновники и бизнесмены в панике

Меры, введенные Западом против Москвы, больно ударили по российской экономике. Однако главные пострадавшие выявятся немного позднее, когда утвердится передел рынка и станет понятен ущерб от упущенных возможностей. Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что от санкций против РФ наиболее значительно проиграют США. Об этом заявил управляющий частными активами фонда Sovereign Гари Королев в кулуарах конференции Doing Business в Вашингтоне.

"В краткосрочной проигрывает Россия, потому что оказалась в трудной ситуации. В долгосрочной – Америка, потому что ее компании теряют этот рынок, и эти ниши замещаются их конкурентами. Другой кошмар американских госчиновников и ведомств состоит в том, что Россия создаст свою собственную промышленность для этих ниш", – пояснил эксперт.

При этом американские предприниматели не разделяют позиции своего правительства. Они видят перспективы и прибыльность бизнеса в России, но вынуждены отказываться от выгодных проектов из-за угрозы санкций, отметил Королев в интервью РИА "Новости".

"Интерес омрачен и ограничен санкциями, которые пугают американских игроков, ведущих бизнес на России, возможными ответными мерами со стороны американского правительства", – уточнил аналитик.

В настоящее время в Конгрессе рассматривается законопроект об ужесточении санкций против РФ. В частности, новые ограничения предлагается ввести против банковского, судостроительного и кибернетического секторов, госдолга РФ, зарубежных энергетических проектов.

Ранее в американском Центре стратегических и международных исследований пришли к выводу, что влияние РФ на Европу в последние годы значительно возросло, несмотря на санкции ЕС и США.