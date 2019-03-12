США нашли в Европе пособников России

В то время, как Вашингтон пытается загнать Москву в рамки, страны ЕС укрепляют ее влияние

Мощь России растет, несмотря на санкции США, из-за европейских предателей. К такому выводу пришли в американском Центре стратегических и международных исследований.

"Движущими силами" укрепления экономического влияния РФ в ЕС докладчики назвали Австрию, Италию и Нидерланды. Дескать, их непрозрачные законы о корпоративной регистрации, либеральный режим налогообложения и непостоянная антикоррупционная практика позволили России "нарастить экономические и политические мускулы", пишет The Wall Street Journal.

В отчете упоминается, что санкции США и ЕС были введены в отношении России в 2014 году. Между тем, объем прямых инвестиций РФ в экономику Австрии с тех пор удвоился. Нидерланды стали вторым крупнейшим торговым партнером России, а активы российских компаний в Нидерландах увеличились с 49 млрд долларов в 2009 г. до 121 млрд долларов в 2017 году. В Италии РФ ведет крупные проекты в сфере энергетики, телекоммуникаций, недвижимости.

Составители доклада отмечают, что все инвестиции абсолютно легальны. Несмотря на это, они призывают правительство США обратить более пристальное внимание на финансово-экономические связи РФ со странами ЕС.

"Хотя в сотрудничестве российских и европейских корпоративных интересов нет ничего плохого, косвенный контроль Кремля над российским бизнесом делает их уязвимыми для давления. Их можно заставить продвигать политические цели или создать сеть полезных защитников интересов России", – цитирует НСН докладчиков.

Судя по всему, Европе нужно ожидать новых мер давления со стороны США. Таких, что повышение торговых пошлин и санкции против "Северного потока-2" покажутся еще цветочками.