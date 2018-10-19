Россия и Китай подали в суд на США

Мировая торговая война вышла на новый уровень

Пекин вслед за Москвой обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой создать специальную третейскую группу, которая даст оценку правомерности введения США пошлин на сталь и алюминий.

По мнению обвинительной стороны, Вашингтон лукавит, обосновывая пошлины соображениями национальной безопасности. На самом деле он просто лоббирует интересы собственных производителей, что противоречит правилам ВТО.

"Пошлины США на сталь и алюминий являются протекционистскими мерами и серьезно нарушают принципы многосторонней торговли", – приводит ТАСС заявление Минкоммерции КНР.

Как пояснили в Москве, требование собрать третейскую группу – это уже последний шаг, означающий, что стороны оказались в безвыходной ситуации и не могут выйти на компромисс.

"По процедуре разрешения споров в ВТО, учреждение третейской группы запрашивается после стадии формальных консультаций, если на этих консультациях стороны не находят взаимоприемлемого пути разрешения спора без рассмотрения арбитрами", – сообщили в Минэкономразвития.

США ввели ввозные пошлины на импортную сталь и алюминий в размере 25 и 10% соответственно в марте 2018 года. Многие страны, в том числе РФ и КНР, а также ЕС, выразили свой протест, но на намерение Белого дома это не повлияло. Поэтому обращение в ВТО не стало неожиданностью. Практически одновременно с Россией и Китаем в суд ВТО обратились Норвегия и ряд стран ЕС.

Впрочем, и США не остались в стороне. По данным Reuters, Вашингтон подал свой запрос в ВТО – о рассмотрении третейским судом правомерности ответных мер американских торговых партнеров, которые ввели пошлины на некоторые товары из США в ответ на ситуацию с металлами.