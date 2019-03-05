Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Парламентская ассамблея совета Европы должна восстановить права российской делегации в полной мере, считают итальянские политики. В таком призыве Москва видит не только проявление недовольства политикой Брюсселя, но и нежелание действовать по указке США.



"Участие России в работе этой организации является основополагающим для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать сам принцип межпарламентского диалога",

– заявил на днях председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико. По его мнению, возвращение России в ПАСЕ благоприятно сказалось бы на работе организации.

Италия далеко не в первый раз занимает конструктивную позицию по спорным международным вопросам, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. К примеру, власти страны отказались признать главой Венесуэлы спикера парламента страны Хуана Гуайдо.

По словам Морозова, в Италии отлично понимают, что антироссийские ограничительные меры прежде всего наносят экономический ущерб странам Евросоюза, особенно тем, которые не обладают мощной экономикой.

"Дело в том, что многие европейские страны платят за санкции ту цену, которую платить просто не хотят. Они понимают, что им это невыгодно. Если главный плательщик, Германия, пока еще готова платить во имя атлантической солидарности, фактически финансируя амбиции Вашингтона, то страны с более слабой экономикой несут потери, которые с их точки зрения ничем не покрываются… Это просто некие политические амбиции, которые оплачивают европейские налогоплательщики. И итальянцы говорят об этом открыто и не стесняясь ", – приводит слова сенатора РИА ФАН.

Есть надежда, что вслед за Римом свое веское слово скажут и другие европейские страны. "Чем больше будет звучать здравомыслящих голосов, тем больше будет вероятность, что эта идея рухнет, и мы найдем способ для нормального, в том числе и экономического, диалога", – заключил Морозов.