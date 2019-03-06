В ЕС согласовали ограничения против восьми участников "керченского инцидента"

Постоянные представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились о введении очередной порции ограничительных мер в отношении граждан РФ. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в ЕС.



"Формально они (санкции) будут одобрены на следующей неделе",

– приводит слова неназванного дипломата РИА "Новости". Отмечается, что санкционные меры будут введены в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Информацию подтвердил в своем Twitter журналист европейского подразделения радио "Свобода" Рикард Йозвяк. "Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек из России, на которых лежит ответственность за задержание 24 украинских военнослужащих после инцидента в Азовском море, решение будет оформлено на следующей неделе", – написал он.

Комитет постоянных представителей ЕС еще 20 февраля включил в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе. Фамилии людей, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к банковской системе ЕС, станут известны после публикации формального решения Совета в Официальном журнале ЕС.

После очередного расширения в санкционный список ЕС в связи с ситуацией на Украине и в Крыму будет входить 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица – главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается дважды в год – до 15 марта и 15 сентября.

Ввести санкции против России из-за инцидента в Азовском море планируют США. Ограничения могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны. Об этом говорится в тексте законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). В конгресс его внесли в феврале ряд сенаторов.

Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли в акваторию и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли и моряков задержали, против них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.