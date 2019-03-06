Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
Постоянные представители стран Евросоюза на встрече в
Брюсселе договорились о введении очередной порции ограничительных мер в
отношении граждан РФ. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в
ЕС.
"Формально они (санкции) будут одобрены на следующей неделе",
– приводит слова неназванного дипломата РИА "Новости". Отмечается, что санкционные меры будут введены в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Информацию подтвердил в своем Twitter журналист европейского подразделения радио "Свобода" Рикард Йозвяк. "Послы ЕС согласовали санкции против восьми человек из России, на которых лежит ответственность за задержание 24 украинских военнослужащих после инцидента в Азовском море, решение будет оформлено на следующей неделе", – написал он.
Комитет постоянных представителей ЕС еще 20 февраля включил в черный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе. Фамилии людей, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к банковской системе ЕС, станут известны после публикации формального решения Совета в Официальном журнале ЕС.
После очередного расширения в санкционный список ЕС в связи с ситуацией на Украине и в Крыму будет входить 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица – главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается дважды в год – до 15 марта и 15 сентября.
Ввести санкции против России из-за инцидента в Азовском море планируют США. Ограничения могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны. Об этом говорится в тексте законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). В конгресс его внесли в феврале ряд сенаторов.
Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли в акваторию и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли и моряков задержали, против них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Второй срок нынешнего лидера Незалежной может дорого обойтись стране
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при крахе банка