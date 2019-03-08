Ограничительные меры против России спровоцировали катастрофу в других странах

Европейцы хотели наказать Москву с помощью жестких рестрикций. Однако на деле получилось так, что пострадали они сами, а не россияне. Об этом заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Мы пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС",

– пожаловалась политик в эфире радио RTL.

Об ужасных итогах такой политики Ле Пен вспомнила, обсуждая вопрос Brexit. Она считает, что ЕС, который, по ее словам, не защищает европейские интересы, повторит ту же ошибку в отношении Великобритании. И этот вопрос становится только болезненнее. Ле Пен отметила, что велик риск того, что худшее от этого случится не с британцами, а именно с европейцами.

Британия должна покинуть Европейский Союз 29 марта 2019-го. Пока же документ о выходе официально не принят. Если парламент Великобритании не одобрит сделку с Брюсселем, страна выйдет из ЕС без договоренностей.