Великобритания отложит Brexit

Терезе Мэй выдвинули жесткий ультиматум

Процесс выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза должен быть приостановлен до тех пор, пока Лондон и Брюссель не выработают взаимовыгодное соглашение об условиях "развода". С таким требованием в адрес главы британского правительства выступили четыре влиятельных министра.



"Премьер-министр стоит перед выбором, и ей это ясно дали понять. Либо она снимет с повестки дня (выход из ЕС) без сделки и продлит срок статьи 50 (положение Лиссабонского договора о Европейском союзе, которое устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС), либо она должна будет уволить многих из нас, и все равно она потерпит поражение",

– заявил в интервью The Sun один из членов кабинета.

По сведениям издания, с призывом к премьер-министру выступили министр труда и пенсионного обеспечения Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. Если Тереза Мэй не прислушается к их требованиям, члены кабинета устроят "бунт" и потребуют, чтобы решение о переносе сроков Brexit принимал парламент, а не правительство.

Ранее члены Палаты общин Иветт Купер (Лейбористская партия) и Оливер Летуин (Консервативная партия) вынесли на голосование обеих палат предложение о том, чтобы последнее слово в принятии решений о дальнейшей судьбе Brexit принадлежало парламенту. Если депутаты поддержат инициативу, то 13 марта парламент получит право проголосовать о том, должна ли Великобритания покинуть ЕС без сделки и необходим ли перенос сроков Brexit.

До настоящего момента Палата общин все еще не одобрила сделку с Евросоюзом, предложенную Терезой Мэй. При этом парламентарии выступают резко против выхода Великобритании ЕС по жесткому сценарию, то есть без заключения сделки.

Если парламент выскажется за перенос Brexit, то его могут отсрочить на девять месяцев. Изначально предполагалось, что все предварительные процедуры будут завершены к 29 марта 2019 г. и в этот день Соединенное Королевство официально покинет ряды Евросоюза.

Депутаты обеих партий настаивают на переносе, так как опасаются, что, затянув переговоры и ожидая уступок либо от Брюсселя, либо от Палаты общин, правительство страны в конечном итоге спровоцирует Brexit без сделки. Это приведет к негативным последствиям для британской экономики.