Жителей Туманного Альбиона покарают за выход из ЕС

Сторонники Brexit поплатятся за то, что потакают желаниям своего правительства. Те, кто поддерживает идею выхода из ЕС без сделки, будут томиться в специальном котле в аду, не сомневается, глава Европейского Союза Дональд Туск.

"Интересно, как выглядит котел в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Brexit даже без набросков плана того, как выйти из Евросоюза с наименьшими потерями", – иронично отметил глава ЕС, который вскоре собирается покинуть Великобритания, цитирует The Guardian.

Сам Туск, естественно, против данного решения и не скрывает этого. Он был бы безмерно счастлив, если бы Лондон отказался от своего намерения. В то же время глава европейского братства не исключает "вероятного фиаско" от выхода Англии из ЕС без сделки, к чему в Брюсселе, к слову, готовы.

После отделения от Союза Британии пророчат мусорный кризис, так как она будет не в силах вывезти отходы с островов.

Напомним, в середине января британский парламент отверг соглашение по Brexit, после чего защитница Скрипалей Тереза Мэй попала в опалу, но осталась у власти, пусть и с большим трудом. Испытания лишь закалили ее. Как тогда, так и сейчас у премьера нет и тени сомнения, что Великобритания покинет Евросоюз в условленный срок – 29 марта.

Меду тем насыщенные событиями январские деньки дали почву для размышления. Эксперты прогнозировали вариативность выхода Туманного Альбиона из ЕС, в том числе и "жесткий" Brexit, который может обнулить отношения Москвы и Лондона.

Переговоры о выходе из европейского объединения Лондон начал в 2016 г. после референдума, в котором британцы сделали выбор в пользу данного решения.

