Отверженное парламентом соглашение может вообще не пригодиться

Британский премьер Тереза Мэй не теряет надежды, что Соединенное Королевство покинет Европейский Союз точно в срок. По ее словам, это произойдет, как и планировалось, 29 марта, хотя парламент ранее забраковал соглашение по Brexit.

Дальнейшее обсуждение вопроса по регулирующей выход стран из Евросоюза статье возможно, если будет представлен "надежный альтернативный план".

"Политика правительства заключается в том, что мы покидаем Европейский Союз 29 марта. ЕС может продлить переговоры по 50-й статье только в том случае, если бы была уверенность в существовании плана, который позволит согласовать сделку", — заявила Мэй, выступая перед парламентариями, передает Reuters.

Между тем эксперты прогнозируют несколько сценариев Brexit. Так, по мнению директора института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александра Кнобеля, помахать ручкой объединению Лондон может вообще без всякого соглашения с ЕС. Есть еще один вариант – устроить очередной референдум.

"В дальнейшем все больше повышается вероятность, что в конечном счете результат свалится в один из двух крайних сценариев: либо жесткий выход, полный разрыв всех соглашений и фактически заново переговоры по всем пунктам торговой повестки с Европейским союзом как с вообще новым партнером, либо – если возобладает политически сила давления со стороны противников Brexit'а, то, возможно, будет назначен повторный референдум по этому поводу", – пояснил Кнобель в беседе с РИА "Новости".

Эксперт полагает, что "жесткий" Brexit, вероятнее всего, обнулит отношения Москвы и Лондона, который "станет фактически абсолютно новым игроком с юридической точки зрения в международной торговле".

Переговоры о выходе из ЕС Лондон начал в 2016 г. после референдума, в котором британцы сделали выбор в пользу данного решения.