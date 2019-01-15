Устроили цирк: Мэй с треском провалилась в парламенте

Оглашение итогов голосования по Brexit превратилось в эмоциональные разборки

Голосование по условиям выхода Британии из Евросоюза, получившего название Brexit обернулось для нынешнего премьера, ведущего антироссийскую политику, Терезы Мэй настоящим провалом. Инициатива лидера, еще недавно призывавшего прервать Лондон все отношения с Москвой, была освистана и встречена гоготом.

Инцидент произошел во время оглашения результатов голосования по Brexit: всего 202 депутата проголосовали "за", 432 – против, передает Guardian.

В числе противников Мэй были 118 ее однопартийцев.

Руководительница британского кабмина не только не убедила коллег, что предложенные ею договоренности с ЕС – лучшие, но и разгневала их. Они встретили итоги гоготом и криками.

Фактически, Терезе Мэй предложили уйти в отставку.

Однако на это неприятности у Мэй не закончились. После глава лейбористской партии Джереми Корбин предложил парламентариям объявить политику вотум недоверия.

Соответствующую инициативу Корбин внес на рассмотрение депутатов. Он заявил, что провал Мэй – это крупнейшее поражение государства в парламенте с 1920-х годов.

Предложение обсудят 15 января. Тогда на заседании парламентарии выскажут свое мнение относительно некомпетентной работы правительства Британии.

Удивительно, что работу Мэй осудил даже главный идеолог Brexit Найджел Фаррадж. В своем Твиттер назвал случившееся "катастрофическим провалом" и призвал, "если у нее есть осталось хоть немного гордости", то пусть уходит в отставку.

A catastrophic failure of leadership by @Theresa_May. If she has any sense of honour then she will resign. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 15 января 2019 г.







