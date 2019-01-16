В Лондоне решается судьба правительства и всей Великобритании

Британскому премьеру Терезе Мэй, потерпевшей накануне сокрушительное поражение при попытке провести через парламент соглашение по Brexit, предстоит новое испытание. В среду, 16 января, в 19.00 (22.00 мск) начнется голосование о доверии кабинету министров Мэй. Сама она на год защищена от импичмента, а добровольно в отставку не собирается, сообщил ранее ее представитель.

"Утро" следит, как развиваются события в Лондоне.

12.00 Координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Британия должны выйти из Евросоюза не позже 23-26 мая. Именно в эти дни пройдут общеевропейские выборы в ЕП. "Это лишь увеличит неопределенность в нашем обществе и экономике", – приводит ТАСС слова Верхофстадта. Он добавил, что если Соединенное Королевство останется членом ЕС на момент выборов в ЕП, выборы должны пройти и на ее территории, однако это невозможно, учитывая что страна намерена выйти из сообщества.

11.18. Между тем глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает проблему Brexit искусственно раздутой. "Удивлен тотальным доминированием темы Brexit в российских теленовостях. На всех каналах, непрерывным потоком... А ведь так много других, вне сомнения, столь важных для России тем", – высказался сенатор Facebook.

11.13. Британские СМИ сошлись во мнении, что процесс выхода страны из состава ЕС превращается в хаос. Голосование в Палате общин, в ходе которого 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 г., и только 202 – "за", стало крупнейшим поражением правительства в истории. Обзор британской прессы публикует ТАСС.

11.08. Берлин готовится к "жесткому" Brexit. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, немецкое правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия такого сценария.

11.00 Кабинет Мэй, скорее всего, преодолеет вотум недоверия, полагает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. "Часть консерваторов проголосовала против соглашения, но они вряд ли будут голосовать против собственного правительства. Демократическая юнионистская партия также будет голосовать за доверие правительству, поскольку у них заключено соглашение с консерваторами о поддержке в парламент", - пояснила она РИА "Новости".