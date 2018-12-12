Вместо Brexit: в Британии голосуют за отставку Мэй

Терпение однопартийцев главы кабмина Великобритании лопнуло

Процедура голосования по вынесению вотума недоверия премьеру Терезе Мэй запущена. Об этом заявил представитель Консервативной партии Соединенного Королевства Грэм Бредли.

По данным Sky News, голосование состоится между 15:00 и 17:00 (18:00 – 20:00 мск) в среду, 12 декабря.

Чтобы удержаться в кресле, Мэй необходимо получить поддержку как минимум половины фракции тори в парламенте, то есть хотя бы 159 человек. Если большинство голосов будет за нее, то потом Мэй будет защищена от подобных нападок в течение года. Но если удача будет не на ее стороне, то Мэй придется распроститься не только с ролью главы партии, но и должностью руководителя кабинета министров.

В настоящее время более трети консерваторов в парламенте считают, что премьер доверия не оправдала. Накануне она отменила итоговое голосование по проекту соглашения Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Проходившие в течение недели дебаты в парламенте показали, что законодатели склонны отвергнуть предложенное соглашение. Это стало бы крахом карьеры Мэй, которая называла документ "лучшим из всех возможных".

В результате дата голосования по Brexit перенесена решением Мэй на 21 января 2019 г., то есть фактически за два месяца до даты "икс". Выход Великобритании из ЕС запланирован на конец марта 2019 года.